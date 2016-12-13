Красногорск, 13 декабря, 2016, 13:52 — ИА Регнум.

В Московской области обнаружены несколько видов флоры и фауны, которые ранее не встречались в регионе. Некоторые из них могут быть занесены в областную Красную книгу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства экологии Подмосковья.

Moonlight0551 Певчая цикада

Так, возможным кандидатом на место в Красной книгу стала певчая цикада, которая впервые была обнаружена в 2012 году в Серебряных Прудах, где до сих пор популяция насекомого стабильна.

В том же городском округе, в долине реки Полосни зафиксирована единственная стабильная популяция обыкновенного богомола, которого с трудом можно назвать постоянным обитателем региона.

Биологи также нашли несколько редких видов растений, грибов и лишайников, некоторые из которых найдены впервые. Из них в Красную книгу Московской области могут быть внесены истод сибирский и бриория переплетенная, обитающие в Серебряных Прудах и в Клинском районе.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, с начала года в регионе впервые выявлено свыше 550 новых мест обитания растений и животных, занесенных в Красную книгу.

Напомним, в Подмосковье регулярно обнаруживают редкие виды флоры и фауны. Ранее в министерстве экологии области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что по данным на конец июля 2016 года, в разных районах области — от ближайшего Подмосковья до самых отдаленных границ — экологам удалось найти не менее 40 редких видов животных и не менее 60 уникальных представителей растительного мира.