Токио, 13 декабря, 2016, 13:34 — ИА Регнум. За первое полугодие 2016 года Токио посетило рекордное количество туристов, сообщает 13 декабря The Mainichi.

Jon Rawlinson Улица в Токио, наполненная людьми

Согласно данным правительства Токио, за первое полугодие 2016 года город посетили 6 млн 474 тыс. иностранных туристов, что на 14,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Несмотря на рекордное количество туристов, средняя сумма денег, потраченных одним человеком, уменьшилась.

Средняя сумма денег, потраченных иностранными туристами в Токио, посетивших город в период с апреля по июнь 2016 года, составила 89 тыс. 720 йен ($773), что на 4 тыс. 707 йен ($41) меньше, чем в аналогичный период 2015 года.

Напомним, к концу 2016 года общее количество туристов, посетивших Японию, может достигнуть рекордного показателя в 20 млн человек, согласно данным министерства национальных земель, инфраструктуры, транспорта, туризма и водной политики Японии.

В текущем году Японию впервые посетили 20 млн туристов, начиная с 1950 года, когда были получены первые статистические данные.