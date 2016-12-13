Москва, 13 декабря, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Принятие дополнительных мер по защите информационного пространства позволило выявить около 26 тысяч экстремистских и террористических интернет-ресурсов, что более чем в 2 раза превышает показатель 2015 года. Об этом сегодня, 13 декабря заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета.

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По его словам, также удалось пресечь преступную пропаганду в сети интернет ряда экстремистских организаций и групп.

«В частности, совместными усилиями МВД и ФСБ в августе 2016 года на территории России ликвидированы ячейки международного интернет-сообщества, в котором по всему миру состояли более 100 тысяч последователей, распространявшего радикальные идеи, осуществлявшего рекрутирование боевиков в состав международных террористических организаций, а также сбор средств для финансирования международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — Бортников.

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