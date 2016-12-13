Москва, 13 декабря, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Большинство граждан России считают, что доверие к президенту РФ Владимиру Путину связано с уверенностью в нём как в человеке, который сможет справиться с проблемами страны. Также причина в том, что он для многих единственный политик, на которого можно положиться. Такая информация получена в результате опроса, проведённого «Левада-Центром» с 18 по 21 ноября. Результаты опроса опубликованы на сайте социологической компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Было опрошено 1600 человек от 18 лет и старше. Опрос проводился в 137 населённых пунктах на территории 48 российских регионов.

Сначала социологи задавали респондентам вопрос: «Как изменилось за последнее время Ваше отношение к Владимиру Путину?»

В большинстве случаев респонденты ответили «Не изменилось» — 55%. У 17% отношение «несколько ухудшилось», у 12% — «значительно ухудшилось». Десять процентов заявили, что их отношение «несколько улучшилось», у четырёх процентов — «значительно улучшилось». Два процента опрошенных затруднились ответить.

Второй вопрос звучал так: «Как Вы думаете, почему многие люди доверяют Владимиру Путину?»

Большинство людей ответили, так: «Люди надеются, что В. Путин в дальнейшем сможет справиться с проблемами страны» — так считает 39%. По мнению 29%, «люди не видят, на кого другого они еще могли бы положиться». В 28 случаях из ста респонденты отвечали, что «люди убедились, что В. Путин успешно и достойно справляется с решением проблем страны». Четыре процента затруднились ответить.

Также сотрудники «Левада-Центра» спросили: «Согласны ли Вы с мнением, что население России уже устало ждать от Владимира Путина каких-то положительных сдвигов в нашей жизни? В 33% случаев ответ был «скорее нет», а в 30% — «скорее да», 15% сказали «определённо нет», 11% — «определённо да».

Последний вопрос звучал следующим образом: «Вы действительно верите в то, что Владимир Путин озабочен тем, как добиться серьёзного улучшения жизни людей, или это только обычные слова, которые произосят все политики, ничего не значащие политические обещания?»

48% опрошенных ответили: «В. Путин искренне хочет добиться повышения благосостояния населения, но он не сможет этого сделать из-за сопротивления бюрократии, отсутствия хорошей команды».