Ульяновск, 13 декабря, 2016, 14:22 — ИА Регнум. «С начала года в Ульяновской области родилось почти 14 тыс. детей, на учёте в женских консультациях состоит почти 6 тыс. беременных. Эти показатели позволяют говорить о выполнении майских указов президента РФ и наращивании человеческого потенциала региона», — считает губернатор Сергей Морозов.

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Как сообщили в региональном правительстве, об этом он заявил в ходе рамках рабочей встречи с главой областного министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Павлом Дегтярем.

По словам Морозова, Год здравоохранения в Ульяновской области завершается с положительными результатами по строительству новых объектов, а также по ряду социальных показателей.

«На территории Ульяновской области в настоящее время строится ряд объектов, в том числе федеральных. Я говорю о высокотехнологичном центре медицинской радиологии, а также о хирургическом и диагностическом центрах в Димитровграде, высокотехнологичном перинатальном центре в Ульяновске. Кроме того, мы расширяем сеть детских поликлиник, создаём центры охраны женского здоровья. Несмотря на то, что ряд строящихся объектов имеют федеральное значение, необходимо продолжить осуществлять региональный контроль. Кроме того, мы продолжим поддержку медицинских кадров, в том числе реализацию проекта «Губернаторская ипотека», возведение жилья для медиков», — заявил Морозов.

В свою очередь Дегтярь проинформировал главу региона о ходе строительства на территории областной детской клинической больницы имени Ю.Ф. Горячева высокотехнологичного перинатального центра. Штабы по контролю за проведением работ совместно с основным заказчиком госкорпорацией «Ростех» проводятся еженедельно. В настоящее время совместно с федеральным центром определён срок сдачи объекта, который намечен на март 2017 года.

«В целом строительные работы в перинатальном центре завершены более чем на 75%. Ведётся отделка, в том числе подготовлены помещения для монтажа высокотехнологичного медицинского оборудования, аукционы по которому уже разыграны подрядчиком. В настоящее время необходимо запустить установку технологического оборудования, в частности, лифтового», — сообщил Дегтярь.

По его словам, в сотрудничестве с федеральными структурами продолжается подготовка кадров. Обучение уже прошли специалисты по фетальной, то есть внутриутробной, хирургии.

Также по поручению губернатора запущен проект по строительству жилья для медицинских специалистов перинатального центра. Предполагается, что это будут более 20 служебных полностью меблированных квартир, жилье по набору комнат будет разное в зависимости от семейного положения специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, вопросы демографии на встрече с журналистами 6 декабря 2016 года затронул и полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич. По его словам, «ситуация, конечно, сложная пока, но все необходимые меры по её исправлению уже принимаются».

«В округе строят семь перинатальных центров. В первом полугодии 2017 планируют закончить строительство в Ульяновске. Вообще, во всех регионах, где построили перинатальные центры, показатели детской смертности упали в разы», — заявил полпред.

Также для укрепления службы охраны материнства и детства в области расширяется сеть детских поликлиник, которые функционируют по новому стандарту.

В частности, в 2016 году начали работу два новых подразделения ДГКБ Ульяновска в Засвияжском районе, завершается капитальный ремонт детской поликлиники на Нижней Террасе. С начала осени работает новое реабилитационное отделение УОДКБ имени Ю.Ф. Горячева для детей с хроническими заболеваниями, а также создаются три центра охраны женского здоровья в Засвияжском, Заволжском и Железнодорожном районах Ульяновска.