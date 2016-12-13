Ханты-Мансийск, 13 декабря, 2016, 13:23 — ИА Регнум. В Югре почти год расследуется дело ранее судимого за убийство гражданина, устроившего стрельбу в поселковом отделе полиции. Сейчас стрелку грозит наказание вплоть до пожизненного заключения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР.

Николай Ярошенко. Заключенный (фрагмент). 1878

Березовским СУ СКР по Югре расследуется уголовное дело в отношении 45-летнего жителя поселка Полноват Белоярского района ХМАО, который утром утром 14 января текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в поселковый отдел полиции с охотничьим ружьем и произвел прицельный выстрел в одного из сотрудников, причинив ему тяжкие телесные повреждения.

Гражданин, стрелявший в полицейского, был ранее судим за убийство и другие преступления, отмечают в пресс-службе СКР по ХМАО. Воспользовавшись тем, что обвиняемый перезаряжает ружье, потерпевший закрыл дверь кабинета, но обвиняемого это не остановило, и он продолжил стрелять по двери. Но на этом не успокоился: вышел на улицу, где не менее двух раз выстрелил в другого полицейского, которому повезло остаться целым и невредимым.

Далее обвиняемый зашел в почтовое отделение поселка, где из хулиганских побуждений выстрелил из ружья в стену здания. Там же стрелявший был задержан.

Следователи установили, что мотивом стрельбы был бытовой конфликт, произошедший накануне: сотрудники полиции выезжали на вызов разнимать стрелка и его сожительницу.

«В настоящее время уголовное дело находится на завершающей стадии следствия, — сообщает пресс-служба СКР по ХМАО. — Мужчине в окончательной редакции предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 и п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ. По ходатайству следователя и решению суда обвиняемый находится под стражей. Мужчина не признает свою вину, вместе с тем, следствием была собрана достаточная доказательственная база, изобличающая обвиняемого в совершении инкриминируемых преступлений: допрошено более 20 свидетелей, проведено 9 судебных экспертиз и психофизиологические исследования с использованием полиграфа, выполнены другие следственные и процессуальные действия».

Отметим, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) — одна из тяжких и предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.