Вашингтон, 13 декабря, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Необычайно яркая вспышка, зафиксированная астрономами в июле 2015 года и принятая за взрыв сверхновой звезды, вероятно, является следствием разрушения небольшого светила черной дырой. К такому выводу пришла международная группа ученых, работа которых опубликована в Nature.

tpsdave Черная дыра в космосе

Яркость объекта, получившего название ASASSN-15lh, в два раза превышала ранее наблюдавшиеся вспышки сверхновых, а также была в 20 раз больше, чем суммарная яркость всего Млечного Пути. Галактика, в которой наблюдалась вспышка, находится на расстоянии 4 млрд лет от Солнца.

По словам руководителя исследования Гиоргаса Лелудаса из Института имени Вейцмана в Израиле, астрономы на протяжении 10 месяцев после события наблюдали за объектом. Они выяснили, что событие не было вспышкой ярчайшей сверхновой.

«Наши результаты показывают, что, скорее всего, вспышка была вызвана быстро вращающейся сверхмассивной черной дырой, разрушившей маломассивную звезду», — пояснил специалист.