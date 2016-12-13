Москва, 13 декабря, 2016, 13:18 — ИА Регнум. У граждан выросло доверие к президенту РФ Владимиру Путину (с 3% в 2012 до 13% в 2016 году). У 55% опрошенных доверие к главе государства за 4 года осталось неизменным. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Граждане доверяют президенту, потому что убедились, что Путин успешно и достойно справляется с решением проблем страны (28%);, надеются, что он в дальнейшем сможет справиться с проблемами страны (39%), не видят никого другого на кого бы могли положиться (29%).

48% респондентов считают, что Путин искренне хочет добиться повышения благосостояния населения, но он не сможет этого сделать из-за сопротивления бюрократии, отсутствия хорошей команды. 24% думают, что он хочет добиться повышения благосостояния населения и сможет это сделать.

Опрос проведен 18 — 21 ноября 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.