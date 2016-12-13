Киев, 13 декабря, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Журналисты украинского телеканала «1+1» разыграли депутата Верховной рады Надежду Савченко, предложив ей под видом представителей властей Донецкой народной республики открыть в Киеве посольство ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

В сюжете программы «Деньги» журналисты рассказали, что позвонили Савченко и, назвав себя представителем главы ДНР Александра Захарченко, предложили сотрудничество. Позже ей под видом одного из «агентов» властей республики позвонил и назначил встречу в кафе профессиональный актер.

Он и записал разговор с Савченко, в ходе которого ей было предложено открыть в Киеве посольство «ЛДНР» под прикрытием культурного центра. Савченко ответила, что пока говорить о таком проекте рано, да и «юридически это в принципе невозможно», но она готова подумать об этом.

В частности, Савченко предложила запустить проект «За мир» в какой-либо из религиозных праздников, например, на День святого Николая. «Взять с собой матерей, которые не будут бояться. Люди хорошо воспринимают детей и женщин», — сказала народный депутат.

Также Савченко попросила передать привет Захарченко, и сказать ему, что «было бы хорошо 23 встретиться в Минске».

Комментируя сюжет в эфире телеканала «1+1», Савченко заявила, что ответила «ополченцам» отказом, однако подтвердила свое согласие на открытие какого-либо пресс-центра, чтобы «люди начали слышать друг друга». Кроме того, она предложила показать, как дети на Украине и в республиках празднуют Новый год.