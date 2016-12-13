Блокаднице отказали в иске о доске Маннергейму и обхамили в суде Петербурга
Санкт-Петербург, 13 декабря, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Куйбышевский районный суд Петербурга отказал проживающей в Мурманске блокаднице Ленинграда Флоре Геращенко в удовлетворении иска к комитету по культуре в связи с появлением в городе на Неве мемориальной доски финскому маршалу Карлу Маннергейму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 13 декабря адвокат Илья Ремесло, представлявший интересы блокадницы.
Флора Геращенко намерена обжаловать это решение в вышестоящей инстанции. Кроме того, в течение двух дней она направит в прокуратуру города заявление с требованием наказать за бездействие чиновников комитета по культуре Санкт-Петербурга, которые не издали акт о демонтаже памятной таблички, а также наказать их за превышение должностных полномочий.
Согласно позиции комитета по культуре, от него нельзя требовать издавать какие-либо указы о демонтаже доски в связи с тем, что на данный момент доску уже убрали с фасада дома №22 по Захарьевской улице. Однако Флора Геращенко настаивала на том, чтобы подобный документ всё-таки появился, дабы доска вновь не материализовалась на петербургских улицах.
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Напомним, на прошлом заседании суда комитет по культуре представил документы, из которых следует, что это ведомство создало специальную комиссию в связи с появлением мемориальной таблички, но произошло это лишь спустя три месяца после того, как доску повесили в июне 2016 года. В середине октября доску Маннергейму демонтировали, но, по заявлению комитета, тоже без какого-либо участия представителей этого ведомства. Теперь же комитет не намерен предпринимать какие-либо действия, раз доска «исчезла».
"Флора Геращенко выступала очень эмоционально, при этом представитель комитета по культуре откровенно хамила блокаднице. Тому есть свидетели, и мы тоже об этом обязательно напишем. Совершенно безобразное поведение человека», — прокомментировал Илья Ремесло.
Памятная доска финскому военачальнику Карлу Маннергейму появилась на фасаде здания на Захарьевской улице 16 июня. Здесь до 1917 года квартировал Кавалергардский полк, в котором служил Маннергейм в императорской России. На церемонии открытия присутствовали тогдашний глава администрации президента РФ Сергей Иванов, министр культуры России Владимир Мединский и бывший председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров, а также вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов.
После того, как и Минобороны, и Смольный заявляли о своей непричастности к появлению доски на Захарьевской улице, Российское военно-историческое общество, которое возглавляет Мединский, наконец, взяло на себя ответственность за ее установку и демонтаж. Сейчас доску переместили в Музей Первой Мировой войны «Ратная палата» на территории Государственного музея-заповедника «Царское Село» и повесили во дворе, под присмотром видеокамер и охранников.