Санкт-Петербург, 13 декабря, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Куйбышевский районный суд Петербурга отказал проживающей в Мурманске блокаднице Ленинграда Флоре Геращенко в удовлетворении иска к комитету по культуре в связи с появлением в городе на Неве мемориальной доски финскому маршалу Карлу Маннергейму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 13 декабря адвокат Илья Ремесло, представлявший интересы блокадницы.

Доска Маннергейму на Захарьевской улице (октябрь 2016 г.)

Флора Геращенко намерена обжаловать это решение в вышестоящей инстанции. Кроме того, в течение двух дней она направит в прокуратуру города заявление с требованием наказать за бездействие чиновников комитета по культуре Санкт-Петербурга, которые не издали акт о демонтаже памятной таблички, а также наказать их за превышение должностных полномочий.

Согласно позиции комитета по культуре, от него нельзя требовать издавать какие-либо указы о демонтаже доски в связи с тем, что на данный момент доску уже убрали с фасада дома №22 по Захарьевской улице. Однако Флора Геращенко настаивала на том, чтобы подобный документ всё-таки появился, дабы доска вновь не материализовалась на петербургских улицах.

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Напомним, на прошлом заседании суда комитет по культуре представил документы, из которых следует, что это ведомство создало специальную комиссию в связи с появлением мемориальной таблички, но произошло это лишь спустя три месяца после того, как доску повесили в июне 2016 года. В середине октября доску Маннергейму демонтировали, но, по заявлению комитета, тоже без какого-либо участия представителей этого ведомства. Теперь же комитет не намерен предпринимать какие-либо действия, раз доска «исчезла».

"Флора Геращенко выступала очень эмоционально, при этом представитель комитета по культуре откровенно хамила блокаднице. Тому есть свидетели, и мы тоже об этом обязательно напишем. Совершенно безобразное поведение человека», — прокомментировал Илья Ремесло.

Флора Геращенко

Памятная доска финскому военачальнику Карлу Маннергейму появилась на фасаде здания на Захарьевской улице 16 июня. Здесь до 1917 года квартировал Кавалергардский полк, в котором служил Маннергейм в императорской России. На церемонии открытия присутствовали тогдашний глава администрации президента РФ Сергей Иванов, министр культуры России Владимир Мединский и бывший председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров, а также вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов.

После того, как и Минобороны, и Смольный заявляли о своей непричастности к появлению доски на Захарьевской улице, Российское военно-историческое общество, которое возглавляет Мединский, наконец, взяло на себя ответственность за ее установку и демонтаж. Сейчас доску переместили в Музей Первой Мировой войны «Ратная палата» на территории Государственного музея-заповедника «Царское Село» и повесили во дворе, под присмотром видеокамер и охранников.