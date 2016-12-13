Калуга, 13 декабря, 2016, 13:06 — ИА Регнум. В 15 многоквартирных домах Калуги в рамках программы капремонта обещают заменить 52 лифта. Речь идёт о девятиэтажках, построенных в период с 1978 по 1988 годы, сообщила 13 декабря корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области Нина Борисова.

Time56.ru Новый лифт

По ее словам, замену подавляющей части лифтов подрядчик обещает завершить до конца уходящего 2016 года. Это будет досрочное выполнение принятых на себя обязательств. По договору срок выполнения работ составляет 90 календарных дней, отсчет которых идет с 11 ноября 2016 года — даты заключения договора. Работы выполняет нижегородская подрядная организация ООО «МИЛС», которая стала победителем конкурса, участие в котором приняли шесть организаций. Цена договора составила 93,22 млн рублей.

Отмечается, что новые пассажирские лифты будут улучшенной грузоподъемностью 400 кг вместо 320, они снабжены грузовзвешивающим устройством. Скорость движения кабины 1 м/с. В комплект лифтового оборудования входит фотозавеса — если человек в проеме, двери не закроются. Если лифт едет вниз, то может забрать пассажиров с других этажей. Вертикальный модуль нового лифта выполнен из нержавеющей стали, кнопки антивандальные с круглой подсветкой, с азбукой Брайля. Также имеется звуковой информатор, освещение светодиодное, автономный аварийный источник питания на кабине.

Всего в Калужской области в 2016 году в рамках программы капитального ремонта будет установлено 133 новых лифта в 47 многоквартирных домах на сумму порядка 234 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в городах Кременки и Белоусово Жуковского района, а также в Обнинске работы по замене лифтов уже выполнены. Напомним, что в 2015 году в Калуге и Обнинске заменили 122 лифта в 47 многоквартирных домах. На замену лифтов расходуется до 30% средств регионального оператора.