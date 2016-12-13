Ульяновск, 13 декабря, 2016, 13:06 — ИА Регнум. В Ульяновске руководителей муниципального предприятия «Дорремстрой» обвиняют в хищении бюджетных средств, сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

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По данным прокуратуры, в 2013 году между «Дорремстроем» и ООО «СтройАвто — ММ» был заключен договор по зимнему содержанию автодорог и искусственных сооружений. Руководство коммерческой структуры представило акт выполненных работ «по очистке автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от пыли и мусора вручную; очистке лестничных сходов, поземных переходов от грязи и мусора, уборке различных предметов и мусора на территории Обелиска вручную».

На основании этого акта денежные средства предприятию были в полном объеме.

Вместе с тем прокуратурой выяснено, что погодные условия в тот период характеризовались обильными снегопадами, что делало невозможным проведения работ по летней уборке.

Кроме того, при нормативной ежедневной потребности в дорожных рабочих в количестве 156 человек штатная численность ООО «СтройАвто-ММ» составляла всего 14 единиц, включая руководителя.

В результате муниципальному бюджету причинен имущественный ущерб в размере свыше 2,2 млн рублей.

В отношении теперь уже бывшего директора «Дорремстроя» Андрея Полежаева возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее по аналогичным материалам прокуратуры было инициировано уголовное преследование в отношении экс-директора ООО «СтройАвто-ММ» Муфрудина Юсуфова.