Москва, 13 декабря, 2016, 13:05 — ИА Регнум. Оппозиционер Алексей Навальный в своем видеообращении заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2018 года. Видео опубликовано на портале Youtube.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

Навальный заявил на своем сайте, запущенном к выборам, что разработал вместе с командой «ведущих экономистов» программу «активных мер по сглаживанию огромного социального неравенства в России».

«Я иду на выборы с программой о том, как сделать Россию справедливой и современной», — сказал оппозиционер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оппозиционер Алексей Навальный и предприниматель Петр Офицеров проходят обвиняемыми по делу о хищениях имущества «Кировлеса».

Дело было возбуждено в 2009 году. В июле 2013 года оба фигуранты были признаны виновными, спустя несколько месяцев Кировский областной суд заменил им лишение свободы на условный срок.

В 2016 году Верховный суд РФ назначил пересмотр дела после решения Европейского суда по правам человека. Выборы президента РФ пройдут в марте 2018 года.