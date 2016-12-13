Москва, 13 декабря, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Богатый ассортимент новогодних праздничных блюд ожидает посетителей кафе и буфетов, которые находятся в ведении управления делами президента РФ. Об этом, как передает RT, сообщает пресс-служба учреждения.

Womenzone.org Новогодний стол

Так, гражданам, которым накануне Нового года будет некогда заниматься на кухне, учреждения питания предлагают заказать запеченного гуся, утку с яблоками и черносливом, молочного поросенка, сочную рыбу с зеленью и лимоном, фаршированную индейку, пироги, кулебяки, салаты, горячие блюда и закуски.

«Рады также предложить новогоднее меню «зимних» десертов, — говорится в сообщении пресс-службы. — Например таких, как крем-брюле с красной смородиной, пахлава домашняя, муравейник, шоколадный фондан с мороженым, а также горячих безалкогольных напитков: глинтвейны, гроги, ароматные и очень вкусные фруктовые чаи с малиной, облепихой, имбирём, марокканской мятой и клюквой».

Кроме того, предлагается готовая продукция собственного производства, продукция с новогодней символикой: шоколадные наборы, чай, печенье, детские сладкие подарки.