Вашингтон, 13 декабря, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Жизнедеятельность анаэробных микроорганизмов, населявших молодую Землю и связывавших азот в твердые осадочные породы, могла привести к истончению атмосферы планеты и, как следствие, ее оледенению. К такому выводу пришли ученые из Великобритании, Канады и США по итогам моделирования процессов в атмосфере в течение последних 3,5 млрд лет. Результаты исследования опубликованы в издании Astrobiology.

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Выяснилось, что примерно 2,5 млрд лет назад в биосфере Земли стали доминировать бактерии, выделяющие кислород. До этого преобладали бескислородные формы жизни, крайне активно связывающие содержащийся в воздухе азот. Благодаря кислороду азотсодержащие соединения, накопившиеся на поверхности планеты, разрушались, насыщая азотом атмосферу.

Ранее ученые предполагали, что 2,7 млрд лет назад Земля имела более плотную атмосферу, чем сегодня. Эта теория объясняла, почему планету не покрыл ледяной панцирь. Однако недавние исследования показали, что ранее плотность атмосферы составляла 0,46 от современной.