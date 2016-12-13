Нью-Дели, 13 декабря, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Двенадцать человек были задержаны полицией на юге Индии за то, что отказались встать во время звучания национального гимна Индии на международном кинофестивале, сообщает 13 декабря Associated Press.

Qz.com Исполнение национального гимна в Индии

12 человек были задержаны на кинофестивале в штате Керала, сказал инспектор полиции в городе Тривандрам, столице штата Керала, Анил Кумар.

Персонал международного кинофестиваля обратился в полицию, так как 12 человек отказались встать во время звучания национального гимна, несмотря на многочисленные просьбы. Позже задержанные были освобождены под залог.

Напомним, в прошлом месяце Верховный суд Индии принял постановление, согласно которому национальный гимн должен звучать каждый раз перед просмотром фильма, на экране должен быть изображен национальный флаг, перед началом гимна зрители должны встать.