Краснодар, 13 декабря, 2016, 12:53 — ИА Регнум. В Краснодарском крае проблема парковок не утрачивает своей остроты. Самая сложная ситуация с парковочными местами — в городе Краснодаре вблизи краевых медицинских учреждений. В ходе очередного рейда общественники осмотрели 66 социальных объектов, в том числе больницы, роддома, диагностические и перинатальные центры, пенсионные фонды, муниципальные аптеки, школы и другие учреждения первой необходимости в восьми муниципалитетах Кубани — Анапе, Сочи, Туапсе, Армавире, Геленджике, Ейске, Краснодаре, Приморско-Ахтарске.

Krd.ru Платная парковка

Как сообщили ИА REGNUM в региональном отделении ОНФ 13 декабря, вообще нет бесплатных парковочных мест у детской краевой больницы, детского диагностического центра, у «Микрохирургии глаза» и у роддома №5, расположенного на территории городской больницы №2. Также в этом списке перинатальный центр, клинический онкологический диспансер №1 и краевая клиническая стоматологическая поликлиника. Разместить здесь машины можно за 30 рублей в час на платных паковках, которые рассчитаны на 30−40 автомобилей. Почти 50 бесплатных парковочных мест оказалось у краевой клинической больницы им. Очаповского.

Как отметила активист ОНФ из Краснодара Ирина Ермолаева, нехватка парковочных мест иногда приводит к полному абсурду. Так, молодой человек был вынужден караулить свой автомобиль, обороняясь от эвакуаторов и вылавливая освободившееся парковочное место, в то время когда на свет появлялся его первый ребенок.

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Еще две платные парковки почти на 500 машин появятся в Краснодаре

Также отдельные точечные проблемы выявлены возле социальных объектов Сочи, Приморско-Ахтарска и Анапы.

За помощью в решении этих наболевших опросов общественники обратились к вновь избранному главе администрации Краснодара Евгению Первышову.

Добавим, что проблема парковочного пространства в Краснодаре стоит уже достаточно давно. Почти год назад в сети интернет появилась петиция с требование избавится от множества платных парковок в кубанской столице. Подписанты, которых набралось свыше 4,5 тыс. человек, отмечали, что большинство некогда бесплатных парковок в Краснодаре были сделаны платными и недоступны многим горожанам из-за своей цены. Кроме того, они чаще всего не охраняются, поэтому неизвестно, за что тогда платить деньги. Из-за них возникает еще больше пробок, а стоянка в неположенном месте только плюс для эвакуаторов. Сделано все, но только не для людей, говорится в обращении.

Еще один «крик души» на эту тему появился на популярной платформе для гражданских инициатив в середине ноября текущего года. За три недели подписи под обращением поставили более 6,2 тыс. человек.

В петиции проблема автомобильных пробок в Краснодаре называется на сегодняшний день самой актуальной.

«Та ситуация, которая происходит на дорогах, говорит только о том, что город Краснодар блокирован. Поэтому решение транспортной проблемы — одна из основных задач для властей нашего города. Передвигаться на автотранспорте невозможно. Чтобы проехать 10 км дороги, приходится стоять в пробках по 1,5 — 2 часа», — добавляют авторы обращения.

«То, что твориться именно в городе Краснодар… Знает каждый краснодарец. Это плохо продуманные планировки улиц и плохая организация ПДД», — сказано в тексте петиции.

Приводит автор обращения и ряд предложений по улучшению ситуации в Краснодаре, призывая подписантов также озвучить свои идеи.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодня в Краснодаре действуют 155 платных муниципальных парковок вместимостью 5935 машиномест.