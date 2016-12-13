Красногорск, 13 декабря, 2016, 12:58 — ИА Регнум.



ChadoNihi Вырубленный лес

Ущерб, причинённый государству в результате незаконных рубок лесных насаждений в Подмосковье, составил около 15 млн рублей. Областная прокуратура возбудила 13 уголовных дел по фактам нарушений закона. Об этом сообщается на официальном сайте областного ведомства.

В рамках мониторинга исполнения лесного законодательства в Подмосковья были выявлены многочисленные факты незаконных рубок лесных насаждений на территории Томилинского, Наро-Фоминского, Пригородного, Хотьковского, Кривандинского, Волоколамского и других участковых лесничеств.

В настоящее время возбуждены и расследуются 13 уголовных дел по ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

Напомним, 1 декабря в лесах Московской области операция «Елочка», призванная защитить деревья от незаконных рубок со стороны жителей и гостей Подмосковья в преддверии празднования Нового года. До 1 января 2017 года инспекторы комитета лесного хозяйства, сотрудники полиции, а также общественные лесные инспекторы будут патрулировать места возможных рубок.