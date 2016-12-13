Чебоксары, 13 декабря, 2016, 12:36 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего водителя, сбившего насмерть двух подростков. Он получил 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Aapo Haapanen Заключение в тюрьме

Трагедия произошла в ночь с 14 на 15 июля 2015 года на автодороге «Аниш» в Ибресинском районе. В районном суде установлено, что водитель «Chevrolet Aveo» нарушил правила дорожного движения и сбил двух пешеходов в возрасте 16 и 17 лет. Несовершеннолетние в этот момент толкали мопед с выключенными фарами в попутном с автомашиной направлении. От полученных ранений пешеходы скончались на месте дорожно-транспортного происшествия.

Ибресинский районный суд признал местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). И приговорил его к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года. Приговор суда не вступил в законную силу.

В ГИБДД Чувашии отмечают, что в республике продолжает оставаться высоким уровень детского дорожно-транспортного травматизма. Каждое восьмое ДТП в республике произошло с несовершеннолетними участниками дорожного движения. По итогам 11 месяцев 2016 года произошло 148 аварий (за 11 месяцев 2015 года — 188), в которых шесть детей погибли (за 11 месяцев 2015 года — 12) и 157 получили ранения (за 11 месяцев 2015 года — 219). При этом в 90 фактах дети стали участниками ДТП в присутствии родителей. Рост происшествий с участием детей произошёл в Вурнарском, Козловском, Чебоксарском, Шемуршинском и Цивильском районах, а также в Новочебоксарске.