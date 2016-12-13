Бангкок, 13 декабря, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Полиция Таиланда изъяла 600 килограммов марихуаны, стоимость контрабандной партии составила около $337 тыс., сообщает 13 декабря Bangkok Post.

(сс) 7raysmarketing Каннабисс. Марихуана

Партия наркотиков была изъята в южной провинции Чумпхон, полиция задержала трех подозреваемых. Марихуана была найдена в Honda CRV, зарегистрированной в Бангкоке.

Напомним, в конце ноября в провинции Пхрэ полиция изъяла партию наркотиков в размере 700 тыс. таблеток метамфетамина и 65 килограммов кристаллического метамфетамина. Стоимость партии составила около $10 млн.

Общее количество заключенных в Таиланде составляет 321 тыс. 347 человек, согласно данным управления исполнения наказаний за июль текущего года. Около 70% заключенных попали в тюрьму за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.