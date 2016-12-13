Москва, 13 декабря, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в преддверии своего визита в Японию, намеченного на 15 и 16 декабря, дал интервью японским СМИ. Во время встречи глава государства показал журналистам собаку породы акита, подаренную ему японской стороной в 2012 году, сообщает 13 декабря пресс-служба Кремля.

B@rt Собака породы Акита

Представляя собаку исполнительному директору телекомпании «Ниппон» Такаюки Касуя и главному редактору газеты «Иомиури» Мидзогути Такэси, Путин отметил, что она в отличной форме. Японцы поблагодарили президента, согласившись, что «собачка очень бодрая».

«Это собачка породы акита из префектуры Акита, мы очень рады видеть Юмэ весёлой и бодрой. Однако мы немного удивились и испугались, что начало встречи будет такое», — отметили представители СМИ.

«Правильно испугались, потому что она строгая собака. Очень много народу здесь, камеры работают, софиты светят, фотоаппараты стучат, и она выполняет охранные функции», — сказал Путин, согласившись, что Юмэ всегда готова его защитить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2012 году щенка породы акита-ину по кличке Юмэ подарил Владимиру Путину губернатор Акита, северной префектуры Японии, Норихисы Сатакэ. Кличка собаки переводится с японского как «мечта». Щенок был подарен в знак признательности за помощь, оказанную Россией Японии в рамках ликвидации последствий ударов стихии в марте 2011 года.