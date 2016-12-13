Вена, 13 декабря, 2016, 12:37 — ИА Регнум. В теории в результате заключенной сделки в течение первого полугодия 2017 года на рынке может быть ликвидирована половина рекордного мирового избытка нефти, накопленного за последние два года. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Newsonly.gr Нефть

Согласно расчетам издания, основанным на данных Международного энергетического агентства (МЭА), если ОПЕК и еще 11 стран-нефтепроизводителей, не входящие в картель, обеспечат сокращение производства, согласованное 10 декабря, то в первой половине 2017 года излишки нефти будут уменьшаться каждый день на 760 тыс. баррелей. ОПЕК стремится избавиться от 300 млн баррелей излишков. Если же планы по сокращению добычи удастся реализовать, то за полгода удастся убрать с рынка 46% излишков.

Чтобы добиться соответствующих результатов, ОПЕК, Россия и их союзники должны полностью следовать соглашению по сокращению производства на 1,8 млн баррелей в сутки. Страны картеля должны придерживаться своих планов по снижению производства на 1,2 млн баррелей в сутки. Однако на фоне наращивания добычи в Ливии и Нигерии, на которых сделка по нефти не распространяется, успешность реализации этого соглашения под сомнением. Также Россия должна выполнить обещание и постепенно сократить нефтепроизводство на 300 тыс. баррелей в сутки. Bloomberg пишет, что это «крайне важно» для ликвидации излишков с рынка.

Издание отмечает, что, в случае соблюдения условий соглашения, поставки черного золота стран ОПЕК будут примерно на 400 тыс. баррелей в сутки меньше, чем спрос. Страны не ОПЕК могут в общем объеме сократить производство на 17,97 млн баррелей в сутки, а это на 360 тыс. баррелей нефти меньше, чем сегодняшний прогноз Международного энергетического агентства.

30 ноября в Вене состоялось заседание ОПЕК, на котором было принято решение о сокращении объемов добычи нефти. Общее уменьшение производства составляет почти 1,2 млн баррелей нефти в сутки. Сделка вступает в силу с 1 января будущего года и рассчитана на полгода с возможностью продления ее до конца 2017 года. Основные обязанности по сокращению добычи взяла на себя Саудовская Аравия, первая в ОПЕК страна по объемам добычи. Королевство уменьшит добычу на 486 тыс. баррелей в сутки. Ирак — на 210 тыс. баррелей в сутки, ОАЭ — 139 тыс., Кувейт — 131 тыс., Венесуэла — 95 тыс., Ангола — 78 тыс., Алжир — 50 тыс., Катар — 30 тыс., Эквадор — 26 тыс., Габон — 9 тыс.

Сокращать добычу не будут только Нигерия и Ливия. Иран, долго отстаивающий свое право не участвовать в соглашении, получил возможность нарастить нефтепроизводство. Членство в картеле Индонезии приостановлено. Квота этой страны была распределена между остальными членами ОПЕК. Российская сторона присоединилась к соглашению — поэтапно снизить добычу в первой половине 2017 года в объеме до 300 тыс. баррелей нефти в сутки. Bloomberg отмечает, что после того, как страны ОПЕК в конце ноября смогли договориться о сокращении производства, цена на нефть эталонной марки Brent взлетела на 20%.

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В субботу, 10 декабря, страны ОПЕК и 11 других производителей нефти в Вене договорились о полугодовом сокращении добычи с 1 января 2017 года. Помимо России, сократить добычу согласились еще десять стран вне ОПЕК, наиболее существенно — Мексика, Оман и Азербайджан. Общий вклад стран, не входящий в картель, составит 558 тыс. баррелей в сутки, что несколько меньше ожидавшихся 600 тыс. баррелей в сутки. Этот шаг, уверены эксперты, поможет нефтяным ценам оставаться на уровне $50−55 за баррель.

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