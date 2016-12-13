Владимир, 13 декабря, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Владимирские школы №25 и №26 ушли на карантин из гриппа и ОРВИ. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил руководитель областного департамента здравоохранения Александр Кирюхин. По его словам, проблемы также есть в школе №10.

Stolitca24.ru Карантин

«В этом году пришёл вирус гриппа H3N2 (гонконгский грипп). В прививках содержались вакцины против этого штамма, так что всё должно быть без тяжких последствий», — цитирует чиновника «Зебра ТВ».

Ранее сообщалось, что всего из-за высокой заболеваемости учеников во Владимирской области на карантин ушли 38 классов в 18 школах. Половина из них — учебные учреждения областного центра.

ИА REGNUM напоминает, что, по данным на 12 декабря, эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ во Владимирской области превышен на 16%. Всего в области за медицинской помощью обратились почти 11,4 тысячи человек, из них 7,7 тысячи — дети. Кроме того, в регионе лабораторно подтверждено семь случаев заражением вирусом гриппа A (H3N2) — одного из штаммов свиного гриппа. Это так называемый «гонконгский» грипп. Впервые он был выявлен в Гонконге в 1968 году. Тогда заболевание унесло жизни тысяч людей.