Ярославль, 13 декабря, 2016, 12:13 — ИА Регнум. К новому директору Департамента транспорта Ярославской области на рабочее место нагрянули следователи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в Правительстве области. В настоящий момент Максима Семиохина допрашивают в рабочем кабинете, далее следственные действия продолжатся в отеле «Святой Георгий», где остановился назначенный на свой пост 6 декабря Максим Семиохин.

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В Следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области не смогли прокомментировать данную информацию. У здания Департамента транспорта находится автомобиль Следственного комитета с номерными знаками Архангельской области. Получить комментарии от представителей СУ СК РФ по Архангельской области пока также не удалось.

Максим Семиохин до 21 октября текущего года возглавлял Управление государственного автодорожного надзора по Тульской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. В ноябре 2015 года Максим Семиохин покинул пост министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области. До назначения на пост регионального министра Семиохин являлся главой администрации города Донской Тульской области.

Репутация чиновника в Тульской области была не идеальной. В региональных СМИ появлялись публикации с «компроматом» на чиновника.