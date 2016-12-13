Ярославль, 13 декабря, 2016, 12:07 — ИА Регнум. В Ярославской области опять идет зимний ремонт дорог. Работы в декабре начались на дорогах Ярославль — Рыбинск и Рыбинск — Глебово. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Видео зимнего ремонта дороги в поселке Юбилейный на дороге Рыбинск — Глебово выложил в сети депутат Ярославской областной думы Андрей Ершов. На видео видно, что дорогу асфальтируют в сильный снегопад.

Скриншот видео Андрея Ершова Ремонт дороги в поселке Юбилейный

«Снегопад, температура минус 7 градусов по Цельсию. Зима, дорожник, торжествуя…», — прокомментировал свою запись депутат Ярославской областной думы Андрей Ершов.

Всего на ремонт километрового участка дороги (она ведет к курорту «Ярославское взморье») из бюджета Ярославской области было выделено 32,9 млн рублей. В аукционе победило ООО «Угличское ДСУ», предложив цену в 30,8 млн. Итоги аукциона были подведены 12 октября. Организатор закупок учел этот момент — так, в сметах предусмотрено «удорожание, связанное с производством работ в зимнее время» на 0,6 млн рублей.

Работы на трассе между Ярославлем и Рыбинском возле села Фоминское начались 9 декабря. Об этом сообщает департамента транспорта на Портале органов власти Ярославской области.

На время с 9 декабря 2016 года по 1 мая 2017 года в связи с переустройством водопропускной трубы на автомобильной дороге Ярославль — Рыбинск в районе села Фоминское (34-ый километр) движение автотранспорта будет по объездной дороге.

При этом контракт на капитальный ремонт 5 километров трассы в Тутаевском районе был подписан еще 9 сентября 2016 года. По мнению Андрея Ершова, виной всему извечная российская нерасторопность.

«То, что сейчас делается в районе Фоминского, как я представляю, стандартами не запрещено, асфальтировать пока никто не будет. Просто деньги на эти работы выделены и их надо освоить, чтобы успеть до нового года, и деньги не пропали. Иначе деньги уйдут туда, откуда пришли», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Андрей Ершов.

Контракт по ремонту участка дороги «Ярославль — Рыбинск» рассчитан до июля 2017 года. В ходе торгов цена снизилась с 305 до 207 млн рублей.