Москва, 13 декабря, 2016, 12:00 — ИА Регнум. Политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 12 декабря в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» заявил о несостоятельности аргумента о том, что соборность и братство для России невозможны из-за многонациональности и разнородности страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

В качестве примера политолог привел Индию, Китай и Вьетнам. В частности, в Индии в разных областях живут люди, которые даже не поймут язык друг друга.

В Китае хань и чжоу до сих пор отличаются больше, чем Белоруссия и Россия, говорит Кургинян. Также и во Вьетнаме есть люди, которые отличаются друг от друга радикально.

Следовательно, отрицание соборности и братства в пользу индивидуалистического подхода из-за многонациональности России просто не подтверждается практикой.

Напомним, 8 декабря 1991 года в Беловежской Пуще были подписаны документы, прекратившие существование Советского Союза. Взамен было создано Содружество Независимых Государств.

Соглашения подписали лидеры России, Украины и Белоруссии — Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич. 25 декабря 1991 года Михаил Горбачев объявил о том, что слагает с себя полномочия президента СССР.