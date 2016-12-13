Стратегический актив Югры застрял на торгах
Ханты-Мансийск, 13 декабря, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Правительство Югры пока не смогло избавиться от крупного и стратегического для округа актива — дорожно-строительной компании АО «Северавтодор», стопроцентно принадлежащей ХМАО, но выставленной на торге по плану приватизации. Торги 12 декабря признаны несостоявшимися, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Северавтодор» занимается содержанием, строительством и ремонтом всей автодорожной сети Югры, включая автозимники и ведомственные трассы нефтегазодобывающих компаний. Сто процентов акций предприятия принадлежит округу. Численность работников — без малого 1,7 тыс. человек. Согласно тендерной документации, заявки подали сургутский ООО «Сибэнергоресурс» и ООО «Нижневартовскдорсервис». Но данные компании не обеспечили задаток в размере 420 млн рублей. Стартовая стоимость 100% пакета акций АО «Северавтодор» оценена в 2,1 млрд рублей, шаг аукциона — 63 млн рублей. Уставной капитал данной компании составляет 3 млрд 288 млн рублей.
Отметим, первый раз «Стройавтодор» выставлялся на торги в ноябре, второй раз — 12 декабря. Оба раза стартовая цена была одинаковой. Сейчас торги вновь будут перенесены.
«В действительности проглотить «Северавтодор» сможет только крупный игрок. Во всяком случае, снижать цену мы не намерены — во-первых, бюджету всегда нужны деньги, во-вторых, цена хоть и не маленькая, но она оправданная», — заявил интернет-изданию «Правда УрФО» директор департамента имущественных отношений ХМАО Анатолий Уткин. Действительно, по данным Российского аукционного дома в портфеле компании — действующих контрактов общей стоимостью более 4 млрд рублей, земельных участков на 1,2 млрд рублей, строений и зданий на 600 млн рублей. Плюс собственный асфальтобетонный завод в Нижневартовске.
Тем временем эксперты полагают, что правительство ХМАО, обеспечивающее АО «Северавтодор» госзаказами, возможно ждет покупателей из соседних регионов — Тюменской, Свердловской и Челябинской областей.
Однако с точки зрения социальной ответственности округа, последствия могут быть печальны, поясняет анонимный источник Znak.com. «Никто из частных инвесторов не будет содержать такой коллектив, никто не будет заниматься объектами, которые невыгодны с точки зрения получения прибыли, — говорит аноним интернет-изданию. — Да, власти сейчас могут пообещать закладывать в бюджете хорошее финансирование на контракты, типа обустройства зимников и так далее, тем более что чиновники прогнозируют рост дорожного фонда. Но в реальности они могут столкнуться с проблемой, которая была в 2012 году, когда частные компании не смогли выполнить подряды по зимникам. И опять же у меня большие сомнения в том, что округ сможет отбить те инвестиции, которые уже были вложены в эту компанию».