Ханты-Мансийск, 13 декабря, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Правительство Югры пока не смогло избавиться от крупного и стратегического для округа актива — дорожно-строительной компании АО «Северавтодор», стопроцентно принадлежащей ХМАО, но выставленной на торге по плану приватизации. Торги 12 декабря признаны несостоявшимися, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ван Гог. Продажа леса. Аукцион

«Северавтодор» занимается содержанием, строительством и ремонтом всей автодорожной сети Югры, включая автозимники и ведомственные трассы нефтегазодобывающих компаний. Сто процентов акций предприятия принадлежит округу. Численность работников — без малого 1,7 тыс. человек. Согласно тендерной документации, заявки подали сургутский ООО «Сибэнергоресурс» и ООО «Нижневартовскдорсервис». Но данные компании не обеспечили задаток в размере 420 млн рублей. Стартовая стоимость 100% пакета акций АО «Северавтодор» оценена в 2,1 млрд рублей, шаг аукциона — 63 млн рублей. Уставной капитал данной компании составляет 3 млрд 288 млн рублей.

Отметим, первый раз «Стройавтодор» выставлялся на торги в ноябре, второй раз — 12 декабря. Оба раза стартовая цена была одинаковой. Сейчас торги вновь будут перенесены.

«В действительности проглотить «Северавтодор» сможет только крупный игрок. Во всяком случае, снижать цену мы не намерены — во-первых, бюджету всегда нужны деньги, во-вторых, цена хоть и не маленькая, но она оправданная», — заявил интернет-изданию «Правда УрФО» директор департамента имущественных отношений ХМАО Анатолий Уткин. Действительно, по данным Российского аукционного дома в портфеле компании — действующих контрактов общей стоимостью более 4 млрд рублей, земельных участков на 1,2 млрд рублей, строений и зданий на 600 млн рублей. Плюс собственный асфальтобетонный завод в Нижневартовске.

Тем временем эксперты полагают, что правительство ХМАО, обеспечивающее АО «Северавтодор» госзаказами, возможно ждет покупателей из соседних регионов — Тюменской, Свердловской и Челябинской областей.

Однако с точки зрения социальной ответственности округа, последствия могут быть печальны, поясняет анонимный источник Znak.com. «Никто из частных инвесторов не будет содержать такой коллектив, никто не будет заниматься объектами, которые невыгодны с точки зрения получения прибыли, — говорит аноним интернет-изданию. — Да, власти сейчас могут пообещать закладывать в бюджете хорошее финансирование на контракты, типа обустройства зимников и так далее, тем более что чиновники прогнозируют рост дорожного фонда. Но в реальности они могут столкнуться с проблемой, которая была в 2012 году, когда частные компании не смогли выполнить подряды по зимникам. И опять же у меня большие сомнения в том, что округ сможет отбить те инвестиции, которые уже были вложены в эту компанию».