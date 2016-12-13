Иваново, 13 декабря, 2016, 11:59 — ИА Регнум. На 24,04% превышен эпидемический порог заболеваемости ОРВИ в Ивановской области, по данным на 12 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ТУ Роспотребнадзора. За минувшую неделю к медикам обратились 10 тыс. 304 заболевших.

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Эпидпорог превышен в группе детей до двух лет на 10,9%, а среди школьников от 7 до 14 лет — на 42,27%. При этом среди детей от трех до шести лет уровень заболеваемости пока ниже эпидпорога, хотя и лишь на 4%. Заболеваемость среди взрослого населения превышает уровень эпидпорога на 9,82%.

Больше половины заболевших — 5 тыс. 646 — приходится на областной центр. Эпидемический порог в Иванове превышен на 69,75%: взрослые болеют меньше, а вот заболеваемость среди детей растет быстро. Например, среди детей до двух лет эпидпорог уже превышен на 58,59%, от трех до шести — на 43%, а среди школьников до 14 лет — более чем в два раза, на 123,47%. При этом, подчеркивают медики, случаев заболевания гриппом пока не регистрировалось.

На 13 декабря в Иванове на карантин закрыты пять школ, еще одна школа закрыта в поселке Лежнево. Частично учебный процесс был приостановлен в 84 классах 13 школ региона.