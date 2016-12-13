Москва, 13 декабря, 2016, 11:58 — ИА Регнум. В 2016 году в России было предотвращено 42 преступления террористической направленности. Силовики уничтожили 129 боевиков, в том числе 22 главаря бандитского подполья, включая главаря «Вилаята Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которого считали главарем ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Северном Кавказе.

diema Стоп террор!

Такие данные по итогам 2016 года привел сегодня, 13 декабря, в ходе совместного заседания Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе НАК.

Что касается сферы незаконного оборота оружия и финансирования терроризма на территории РФ, то и здесь есть успехи. Кроме того, что изъято большое количество оружия и пресечены его каналы ввоза на территорию России, ликвидировано еще 48 подпольных лабораторий по изготовлению самодельных взрывных устройств и стрелкового оружия.

Финансовые потоки на помощь боевикам также удалось значительно сократить — блокированы счета, принадлежавшие более чем двум тысячам лиц. Также пресечена деятельность 34 вербовщиков в члены НВФ.

Подводя итоги за прошедший год, Бортников сказал, что обстановка в сфере борьбы с терроризмом, несмотря на успехи спецслужб, продолжает оставаться сложной и требует координации усилий всех структур.

По словам директора ФСБ, необходимо ужесточить контроль миграционных потоков, вести борьбу с вербовочной деятельности со стороны международных террористических организаций, а также ликвидировать ресурсное и финансовое обеспечение бандгрупп.

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Активность боевиков на Северном Кавказе снизилась более чем в три раза

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году, по словам Александра Бортникова, в России террористическая активность была снижена в 2,5 раза. Было предотвращено 30 преступлений террористической направленности, задержано более 770 бандитов и их пособников. Число ликвидированных боевиков составило 156, из них 36 главарей. Из 26 лидеров бандгрупп, присягнувших ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), нейтрализовано 20.

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