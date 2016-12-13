Москва, 13 декабря, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Высокая популярность президента РФ Владимира Путина, по его собственному мнению, связана с тем, что люди видят, что глава государства работает напряжённо и искренне старается добиться результатов, нужных стране. Об этом он заявил в интервью японской телекомпании Nippon TV и газете Yomiuri.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Наверное, нужно спросить тех людей, которые оказывают мне такую поддержку. Думаю, что люди видят, что я работаю напряжённо, открыто, честно и искренне стремлюсь к достижению тех результатов, которые нужны стране. Полагаю, что видят также и то, что не всё удаётся сделать, — у нас люди умные, наблюдательные. Но полагаю, что главным является искреннее стремление к максимальному результату, к тому, чтобы страна чувствовала себя в большей безопасности, а люди жили лучше», — сказал Путин.

По словам главы государства, он старается работать «именно так»: «И я очень благодарен гражданам России за такое отношение к моей работе, за поддержку, потому что без такой поддержки работать было бы невозможно».

Напомним, в последние годы, после воссоединения Крыма с Россией и введения антироссийских санкций, популярность президента РФ Владимира Путина, согласно соцопросам, находится на своём пике. Так, по разным подсчётам, российского лидера поддерживает свыше 80% опрошенных респондентов.