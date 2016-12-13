Якутск, 13 декабря, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Якутян, которые 6 декабря по постановлению правительства официально больше не проживают в районах, приравненных к территории Крайнего Севера, пришлось успокаивать. Льготы людям сохранят, заверила вице-спикер Госсобрания республики Ольга Балабкина. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, к районам Крайнего Севера населённые пункты могут быть приравнены в том случае, если на территории отсутствуют автотранспортные магистрали, которые связывают ее с «Большой землёй», или они сезонны.

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«В подобные регионы досрочно завозят продукты, медикаменты и другие товары. В них устанавливается особый порядок ценообразования на нефтепродукты», — пояснила Ольга Балабкина, отметив, что Алдан, Томмот и Нерюнгри, а также посёлки Ленинский и Нижний Куранах имеют круглогодичное сообщение со всей страной, как автомобильное, так и железнодорожное.

«Транспортной изоляции как таковой не существует, не говоря уже о сроках более 180 дней», — обратила внимание вице-спикер.

Она заверила, что постановление правительства РФ не предполагает отмены так называемых северных льгот — льготного стажа при назначении пенсии, дополнительного отпуска, надбавок к зарплате и других. Эти меры социальной поддержки закреплены в Трудовом кодексе России и в ряде федеральных законов.

Балабкина также выразила надежду, что в будущем представители федеральной власти будут разъяснять изменения в важных документах, имеющих большой общественный резонанс, «и в дальнейшем мы не будем попадать в ситуацию, когда органы исполнительной власти, законодатели на местах вынуждены успокаивать граждан».

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Отметим, что жители исключенных из списка территорий Крайнего Севера районов всерьёз опасаются остаться без положенных им льгот и обращают внимание на то, что показания термометра — лучший критерий для определения территорий, которые туда стоит относить. Ещё один беспокоящий людей момент — исключённые территории никогда не были отрезаны от «Большой земли».

«Сегодня, может, льготы и не отменят, а вот завтра… Всё в этом мире делается ради денег. Смысл тогда был это постановление выпускать?» — недоумевают якутяне, комментируя новость. Они обращают внимание на то, что в самом постановлении о сохранении северных привилегий нет ни слова.

«Крайний Север на то и крайний, что здесь особые климатические условия, требующие таких же особых затрат на жизнедеятельность, причем это касается каждого жителя этого крайнего — тепло, вода, одежда… Это географический параметр. А при чем тут инфраструктура — снова в заблуждение народ приводят???» — не верят представителям власти жители исключённых из списка территорий, отмечая, что «всё, что делается и не делается правительством, — в убыток обычному гражданину».

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Высказываются и опасения, что скоро статуса района Крайнего Севера лишится и Якутск. Если надбавок людей всё-таки лишат, это неминуемо спровоцирует отток населения из Томмота, Нерюнгри и Алдана, полагают жители республики.

«Пробный крючок. Смотрят, как народ отреагирует, а через год и все льготы отменят, со словами «вы же не Крайний Север», — так расценили в Якутии изменения, закреплённые постановлением. Некоторые жители полагают, что в связи с корректировкой после новогодних праздников начнутся забастовки и акции протеста.

Как сообщало ИА REGNUM, постановлением Правительства РФ скорректирован перечень территорий Крайнего Севера. В Якутии, все населённые пункты которой до изменений относились к этим районам, из этого списка теперь исключены города Алдан, Томмот и Нерюнгри, а также поселки Ленинский и Нижний Куранах Алданского района республики. Перемены обусловлены развитием транспортной инфраструктуры, сообщалось в постановлении.