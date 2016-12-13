Чебоксары, 13 декабря, 2016, 11:53 — ИА Регнум. В Чувашии из 4,5 млрд рублей, предусмотренных в дорожном фонде республики на ремонт, содержание и строительство дорог, в настоящее время освоено 56% (или около 2,54 млрд рублей). В Минтрансе Чувашии рассчитывают, что по итогам 2016 года неосвоенными могут остаться 905 млн рублей, или 20% выделяемой суммы. Соответствующие прогнозы были озвучены на планёрке в правительстве и опубликованы на сайте ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru, Минтранс Чувашии Объём средств дорожного фонда Чувашии

По данным Минтранса Чувашии, объём средств дорожного фонда республики в 2016 году достиг порядка 4,659 млрд рублей (в 2015 году — 2,911 млрд рублей, в 2014 году — 1,836 млрд рублей). Из них 4,5 млрд рублей (или 96,6% средств фонда) предусмотрено на осуществление дорожной деятельности, в том числе 2,72 млрд рублей выделяется на ремонт и содержание дорог и 1,783 млрд рублей — на строительство и реконструкцию. Остальные средства дорожного фонда направляются на организацию и обеспечение безопасности дорожного движения (123 млн рублей, или 2,64%), на содержание «Чувашупрдора» (33,2 млн рублей, или 0,71%).

Из 4,5 млрд рублей, предусмотренных на дорожную деятельность, в настоящее время освоено 56% (или 2,537 млрд рублей). В Минтрансе Чувашии отмечают, что ожидаемое освоение на конец года составит 80% (или 3,597 млрд рублей) — таким образом, неосвоенными могут остаться 905 млн рублей средств дорожного фонда Чувашии.

В том числе на ремонт и содержание дорог потрачено порядка 1,54 млрд рублей из 2,72 млрд рублей (освоено 60%) — в ведомстве рассчитывают, что по итогам 2016 года по данному направлению будет освоено 2,047 млрд рублей (75%). На строительство и реконструкцию дорог израсходовано 899,4 млн рублей из предусмотренных 1,783 млрд рублей (освоено 50%) — власти прогнозируют, что по итогам 2016 года будет потрачено 1,55 млрд рублей (или 87%).

В Минтрансе Чувашии рапортуют, что на эти средства в текущем году отремонтировано 195 км автомобильных дорог, в том числе регионального и межмуниципального значения — 139 км, местного значения — 56 км, отремонтировано 200 дворов и проездов к ним. Построено 25 км дорог местного значения. Введено в эксплуатацию 13 км линий электроосвещения вдоль региональных дорог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президентом РФ была поставлена задача по удвоению строительства и реконструкции автомобильных дорог к 2022 году. Для этого, в первую очередь, следует качественно спланировать дорожную деятельность. Между тем, по результатам проверки госпрограмм по дорожной деятельности в регионах, в том числе в Чувашии, Счетной палатой РФ выявлена несбалансированность запланированных показателей по вводу автомобильных дорог. Так, в госпрограмме Чувашия определено, что в 2013—2017 годах будет введено 127 км, а в 2018 — 2022 более 2 000 км.

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Также в регионах отмечено низкое кассовое исполнение утвержденных объемов дорожных фондов. В 2015 году, как и в 2014-м, исполнение сложилось на уровне 86%. Основными причинами сложившейся называется длительность внутренних межведомственных согласовательных процедур и несвоевременное заключение госконтрактов с подрядчиками.