Пекин, 13 декабря, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Министерство охраны окружающей среды КНР опубликовало обновленный список самых экологически небезопасных городов Китая. Самым «грязным» населенным пунктом КНР признан город Шицзячжуан, где более 130 дней в году наблюдается ядовитый смог, вызванный работой промышленных предприятий и угольных ТЭЦ.

Xinhuanet.com Город Шицзячжуан

Шесть городов расположены в относительной близости от столицы КНР: Шицзячжуан, Баодин, Синтай, Таншань, Ханьдань и Хэншуй расположены в провинции Хэбэй. Чиновники министерства изучили экологические показатели в 74 крупных городах КНР, пишет «Чжунго синьвэнь».

В докладе также перечислены 10 самых экологически чистых городов Китая. В обновленный список вошли Хайкоу, Чжоушань, Фучжоу, Наньнин, Хуэйчжоу, Лишуй, Гуйян, Шэньчжэнь, Куньмин и Сямэнь.

Плотность вредных для здоровья частиц PM2.5, являющаяся основным показателем качества воздуха, сократилась на 8,3% по сравнению с 2015 г. Плотность PM10 сократилась на 7,1% в годовом исчислении.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте Муниципального бюро охраны окружающей среды Пекина, в 2016 г. столичные власти сократили потребление угля в объеме 2,5 млн тонн, что составляет 14% от общего объема городского потребления. Благодаря этому экологическая обстановка в столичном регионе незначительно улучшилась.