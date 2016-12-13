Москва, 13 декабря, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 12 декабря в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» заявил, что русский народ не случайно взял на вооружение «великую мечту» — идею коммунизма.

Человек человеку — друг, товарищ и брат!

По его словам, коммунизм соответствовал русской тысячелетней мечте о целостности. «Суперидея, передающаяся из одной России в другую — целостность. Вы хотите жить, пусть сколько угодно сыто, по принципу «человек человеку волк»? Не хотите, и не можете, в отличие от других. Не можете, потому что хотите жить по принципу «товарищи, мы будем братья». По-прежнему: соборно и вместе», — поясняет политолог.

Кургинян подчеркнул, что коммунизм — это раскрепощение и пробуждение высших творческих способностей в человеке, и это нашло отклик в русском человеке. Ведь можно жить сколько угодно сыто, и при этом бесконечно скучно, в частности, на этом построено потребительское общество — чтобы человек от скуки побежал в шоппинг.

Говоря о распаде СССР, политолог выразил надежду, что все соберется — вокруг чего-то измененного, ибо если коммунистическая партия Советского Союза к концу так исчерпала свой начальный потенциал, значит, ошибка была в самом проекте.

«Эту ошибку надо исправить, а не отменить проект. И, исправив ее, собрать снова великое государство по принципу, который заложен в гимне Советского Союза: «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь», — заключил Кургинян.