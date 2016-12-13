Махачкала, 13 декабря, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Конный завод «Дагестанский» испытывает серьезные финансовые трудности, которые не позволяют его лошадям-ахалтекинцам участвовать в скачках. За последнее время годовой бюджет предприятия снизился с семи до 4,5 млн рублей, сообщает РГВК «Дагестан».

Breitner, George Hendrik. Коричневый и белый кони. 1923

У завода нет возможности содержать персонал, который должен тренировать лошадей. Предприятие с трудом обеспечивает кормовую базу скакунам. Для нормального функционирования заводу необходимо 13,5 млн рублей.

Как и прежде, в правительстве Дагестана выход из ситуации видят в передаче объекта в аренду инвестору. Как сообщает Министерство сельского хозяйства, кони являются государственным имуществом, поэтому в документах будет прописано, что инвестор обязан сохранить чистопородность ахалтекинской породы, их поголовье и содержать лошадей по необходимым нормам.

Если условия не будут соблюдены, договор расторгнут и будут искать нового инвестора. Сейчас на заводе 96 лошадей, 30 из которых — маточное поголовье породистых ахалтекинцев. Персонал предприятия насчитывает 28 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2016 года вокруг конного завода «Дагестанский» была ожесточенная полемика, так как оставалась неясной судьба лошадей после появления слухов о закрытии предприятия. Говорилось о том, что животных могут «пустить под нож».

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил тогда, что «ахалтекинских лошадей никто не съест», так как предприятие перейдет в формат государственно-частного партнерства. Он также заявил о планах построить рядом с конезаводом ипподром и детскую школу конного спорта.

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