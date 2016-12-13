София, 13 декабря, 2016, 11:48 — ИА Регнум. Министерство обороны Болгарии приступило к процедуре закупки новых истребителей для Военно-воздушных сил страны на замену самолётам МиГ-29. Как следует из сообщения на официальном сайте ведомства, «Запрос предложений» (Request for Proposal) подписан министрами обороны и экономики в отставке Николаем Ненчевым и Божидаром Лукарским, продолжающими выполнять функции до формирования нового правительства. К участию в тендере приглашены США, Португалия, Италия и Швеция.

Кукрыниксы. НАТО

«В связи с повышенным общественным интересом и недавними запросами отдельных средств массовой информации Министерство обороны подтверждает, что после принятия государственного бюджета на 2017 год и целевого выделения финансовых средств министры обороны и экономики Болгарии подписали «Запрос предложений» на поставку многоцелевых боевых самолётов. В соответствии с утверждённым Народным собранием инвестиционным проектом, «Запрос предложений» был направлен указанным в нём сторонам, а именно: Италии, Португалии, США и Швеции. Проект содержит секретную информацию и по этой причине не будет опубликован», — говорится в сообщении Минобороны.

Всего Болгария планирует закупить 16 многоцелевых истребителей в два этапа. На приобретение по меньшей мере восьми из них в бюджете было выделено 1,5 млрд левов (около 767 млн евро), остальные самолёты предполагается закупить после 2021 года. На отведённую сумму в 1,5 млрд левов должны быть закуплены не только сами боевые самолёты, но и вооружение для них, оборудование для обслуживания, вспомогательное оборудование для обучения, системы планирования и анализа миссий, осуществлена подготовка лётного и технического персонала и прочее.

Как пишет болгарский авиационный журнал АЕРО, от Португалии и США, как ожидается, поступит предложение о поставке подержанных многоцелевых истребителей F-16, модернизированных по стандарту MLU. «Самолёты F-16A/B Вlock 15 будут доставлены из США, где они находятся сейчас на длительном хранении, а затем будут отремонтированы и модернизированы на португальском авиаремонтном заводе OGMA. Пакет логистических услуг будет предоставлен Соединёнными Штатами таким же образом, как это было сделано в Румынии», — отмечает издание.

От Италии, вероятнее всего, поступит предложение о поставке истребителей Eurofighter Typhoon Trance 1, имеющихся в наличии ВВС страны, — эти машины были произведены около 8−10 лет назад. Единственным вариантом поставки новых самолётов являются шведские истребители Saab JAS-39C/D Gripen.

Отметим, что подход к закупке истребителей в Болгарии начал меняться после ухода в отставку в августе этого года командующего ВВС страны генерала Румена Радева, позднее выдвинутого кандидатом в президенты от оппозиционных сил. По данным болгарских СМИ, Радев настаивал на приобретении новых истребителей Gripen, срок эксплуатации которых значительно выше, чем у любых самолётов из состава ВВС стран НАТО. К тому же истребители предлагались Швецией на выгодных условиях. Между тем в середине октября стало известно, что в Минобороны выступили с инициативой об изменении критериев закупки.

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По сведениям источников портала The Sofia Globe, новый подход был сформулирован входящим в структуру ведомства Институтом обороны под руководством Тодора Тагарева. Он предполагает, в частности, снижение долевого веса параметра «Срок эксплуатации самолётов» при оценке с 25% до 5%. Одновременно с этим было предложено ввести такой критерий, как «Военное сотрудничество», взяв его за основной при принятии решения о закупке самолётов. Данный критерий автоматически даёт преимущества США, поскольку именно с Вашингтоном София наиболее активно взаимодействует в военной сфере. Швеция же, в отличие от трёх других стран, даже не является членом НАТО.

До вступления Румена Радева в должность президента Болгарии и окончания работы кабинета премьер-министра в отставке Бойко Борисова остаются считаные недели. В этой ситуации объявление тендера некоторые аналитики расценивают как решение политического руководства Минобороны в экстренном порядке начать процедуру закупки.

Сообщается, что Болгария нацелена на заключение межправительственного соглашения по поставке самолётов, поэтому предложение было направлено властям четырёх стран. Согласно документу, у соответствующих уполномоченных органов США, Португалии, Италии и Швеции есть три месяца на подготовку коммерческих предложений совместно с компаниями — производителями самолётов. После определения победителя будут начаты двусторонние переговоры с целью определения всех деталей контракта и его последующего подписания. Договор затем должен пройти процедуру ратификации в Совете министров и Народном собрании Болгарии.

Напомним, в 2014 году правительство республики в рамках утверждения концепции «Болгария в НАТО — 2020» одобрило полный отказ от использования российских истребителей и вертолётов. Речь идёт о 15 самолётах МиГ-29, шести самолётах МиГ-21 и 14 бомбардировщиках Су-25. Данное решение было мотивировано необходимостью снижения военной зависимости от России.

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