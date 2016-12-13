Москва, 13 декабря, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Сотрудники полиции проверяют сообщение о возможном минировании железнодорожного состава на Киевском вокзале в Москве. Также в экстренные службы поступило сообщение об угрозе взрыва на Курском вокзале столицы, сообщает 13 декабря «Лайф».

Дарья Антонова ИА REGNUM Курский вокзал

Ранее в службу «112» поступил звонок о том, что на Киевском вокзале заминирован поезд Чернигов — Москва. На месте работают экстренные службы, ведется проверка состава. Следственно-оперативная бригада и кинологи с собаками также были направлены на Курский вокзал в связи с подобным сообщением.

Как уточняет радиостанция «Говорит Москва», предположительно, о возможном взрыве мог сообщить пассажир, опаздывающий на поезд. В таком случае «телефонному террористу» грозит уголовная ответственность.

Напомним, Курский вокзал эвакуировали в апреле и июне этого года в связи с аналогичными сообщениями. При проверке угроза взрыва не подтверждалась.