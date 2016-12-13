Москва, 13 декабря, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Тот факт, что у новоизбранного президента США Дональда Трампа имеется свой взгляд на вещи, является естественным. Об этом в интервью японской телекомпании Nippon TV и газете Yomiuri заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«А что касается избранного президента, у него свой взгляд на вещи, тоже вполне естественно. И надо сказать, что его стремление, его тезис о том, чтобы сделать США снова великой страной — мы ещё должны понять, как он раскроет этот свой тезис», — сказал Путин.

Вместе с тем, он выразил надежду на то, что «здесь не будет никаких проблем для развития нашего сотрудничества».

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ни одно из заявлений о якобы помощи России для победившего в выборах президента США Дональда Трампа не подкреплено информацией.

«С завидным постоянством в различных СМИ выходит подобная информация. С завидным постоянством многие высокопоставленные представители в США и Великобритании выступают с такими утверждениями. И с завидным постоянством ни одно из этих совершенно голословных утверждений не подкреплено хоть какой-то информацией, я уже не говорю о доказательствах», — сказал Песков.

По его словам, «всё это выглядит как абсолютно голословное, непрофессиональное, неквалифицированное утверждение и обвинение, которые не имеют под собой ничего общего с реальностью».