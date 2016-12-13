Санкт-Петербург, 13 декабря, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Решение вопроса о безвизовом пребывании в РФ на период 72 часа для иностранных туристов, прилетающих в Россию на самолетах, может вывести Петербург на первое место в РФ по популярности среди зарубежных путешественников. Об этом 13 декабря сообщили в комитете по развитию туризма в Санкт-Петербурге.

Mostotrest-spb.ru Троицкий мост

В этом ведомстве Смольного отметили, что в 2016 году город на Неве стал вторым по популярности у иностранных туристов по версии онлайн-сервиса по поиску отелей. На первом месте — Москва, на третьем — Владивосток.

В топ-30 российских городов по спросу у иностранцев вошли Анапа, Суздаль, Нижний Новгород, Ялта, Мурманск, Севастополь, Краснодар, Псков, Петрозаводск, Южно-Сахалинск, Великий Новгород, Улан-Удэ, Алушта, Петропавловск-Камчатский, Геленджик, Красноярск, Барнаул, Владимир, Выборг и Самара.

Ссылаясь на данные сервиса RoomGuru.ru, в Смольном отмечают, что в 2016 году в Санкт-Петербурге иностранные туристы останавливались в среднем на трое суток и потратили на проживание 6 тысяч рублей в сутки. Для сравнения: в Москве — на 2 суток (7,4 тысячи рублей в сутки).

«В целях увеличения туристических потоков Правительство Санкт-Петербурга обратилось в МИД России с предложением активизировать работу с зарубежными странами по вопросу безвизового пребывания на период 72 часа при использовании международных воздушных перевозок», — сообщили в комитете по развитию туризма.

Именно с решением этого вопроса в Петербурге связывают возможность возглавить список наиболее популярных у иностранцев российских городов.

Напомним, что 2 декабря 2016 года Санкт-Петербург получил престижную мировую награду в области туриндустрии World Travel Awards. Международные эксперты туристической отрасли признали город лучшим туристическим и культурным направлением мира и присудили премию в номинации «World's Leading Cultural City Destination 2016».

Вручение этой награды считается наивысшим признанием достижений в области туризма. Эту премию считают своеобразным «Оскаром туристической отрасли». В финале наряду за звание туристической и культурной столицы планеты, вместе с Петербургом, боролись Пекин, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Рио де Жанейро, Рим, Сидней и Венеция.

В сентябре 2016 года Санкт-Петербург уже был удостоен премии World Travel Awards в номинации «Europe's Leading Destination» и по результатам европейского отбора вышел в гранд-финал мировой награды.