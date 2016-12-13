Москва, 13 декабря, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 12 декабря в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» заявил, что причина распада СССР была не экономической и не в том, что было право выхода республик из союза.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

По его словам, империи распадаются, когда исчезает вот эта вот сила страсти быть вместе. И экономика тут никакого значения вообще не имеет, подчеркнул политолог, ведь семьи, где есть любовь, не распадаются из-за того, что «зарплата у мужа станет чуть-чуть меньше».

Говоря о роли Михаила Горбачева в распаде СССР, Кургинян напомнил, что роль личности в истории велика, однако не стоит забывать и о том, что правящая в СССР партия на своем Пленуме добровольно отказалась от 6-й статьи Конституции, проголосовав чуть ли не единогласно.

«Значит, элита предала народ, да. Это называется, что «оторвавшаяся от широких масс партия может погибнуть в неравной борьбе, но это бывает редко. А иногда, в худшем случае, она предаст интересы породившего ее класса или народа. И в этом суть термидорианского перерождения», — сказал политолог.

Кургинян пояснил, что это кошмарное перерождение элиты и лежит в основе распада СССР. И другое дело в том, что это перерождение было каким-то образом в проекте заложено. «Великая красная победительная традиция — это одно. Вот это советское потребительство и вот эта скука сытости — это совсем другое», — сказал лидер движения «Суть времени», напомнив, что в истории страны один этап перешел в другой, когда Коммунистическая партия исчерпала свой начальный потенциал. А это произошло из-за ошибки в проекте.

Кроме того, причиной распада, в частности, стало «легкомысленное» отношение к государству. «Государство — эта такая великая сила, ценность и счастье, что взять просто и это государство кинуть, разделить на части, только потому, что стало хуже жить и другие причины, — это огромный позор. Это государство надо любить, оно есть великое счастье, и ради этого счастья можно заплатить многое», — заключил политолог.