Калуга, 13 декабря, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в Калуге всего за неделю выросла на 13,6%, сообщили 13 декабря корреспонденту ИА REGNUM в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области.

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По информации ведомства, наиболее значительный рост заболеваемости отмечается у школьников, где по сравнению с предыдущей неделей количество заболевших выросло на 36,6%.

Так, в связи со вспышкой простудными заболеваниями уже приостановлен учебный процесс в пяти классах школы №4 и в трёх классах школы №29 областного центра. На дистанционное обучение переведены учащиеся 6−8 классов.

Судя по прогнозу специалистов, список закрываемых из-за ОРВИ классов будет продолжен в ближайшие дни. Кстати, согласно правилам, 20% заболевших учащихся — уже основание для прекращения занятий в классах, а если более 30% — то и всей школы. Между тем, в Калуге, как и в области случаев медиками гриппа не выявлено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сроком на 7 дней, с 1 февраля 2016 года, в связи с эпидемическим подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом среди учащихся, был приостановлен учебный процесс во всех муниципальных образовательных учреждениях Калуги. Решения о введении карантина принимались педагогическими коллективами школ.