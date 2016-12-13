Ярославль, 13 декабря, 2016, 11:27 — ИА Регнум. 12 декабря в Луганскую и Донецкую области отправился гуманитарный груз из Ярославля. В преддверии зимних праздников новогодние подарки для детей Донбаса собирали «всем миром». В благотворительной акции приняли участие общественные организации, органы местного самоуправления региона, законодательной и исполнительной власти — всего порядка 35 организаций. В Донецк и Луганск отправлено 120 коробок новогоднего гуманитарного груза: игрушки, канцелярские наборы, журналы, книги, сладкие подарки, новогодние украшения.

Yarregion.ru Подарки детям Донбаса

«Мы обратились к жителям Ярославской области с просьбой принять участие в акции «Ярославская область — детям Донецка и Луганска». И буквально за одну неделю было собрано достаточное количество подарков для детей», — сказал первый заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Костин.

Гуманитарный груз груз сперва направится в ФГКУ «Ногинский спасательный центр МЧС России», где будут формироваться колонны МЧС России. Оттуда он будет отправлен на юго-восток Украины.