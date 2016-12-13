Вашингтон, 13 декабря, 2016, 11:03 — ИА Регнум. На стене в Овальном кабинете Белого дома будет висеть письмо 37-го президента США Ричарда Никсона, «предвидевшего» победу на президентских выборах представителя Республиканской партии. Об этом сообщили друзья избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, пишет газета Politico.

Abcsftp.com Овальный кабинет Белого дома

Речь идёт о письме, которое Никсон написал 21 декабря 1987 года. Бывший на тот момент президент писал, что его жена, лично знакомая с Трампом, уверена в победе республиканца на президентских выборах, если он, конечно, будет баллотироваться.

Издание сообщает, что в этом же послании Никсон упоминает об участии бизнесмена Трампа в телепрограмме «Шоу Фила Донахью». Опять-таки супруга Никсона оценила выступление Трампа как великолепное (речь шла о компенсации со стороны стран, которым Пентагон оказывает поддержку).

«Как вы можете себе представить, она эксперт в политике, и она прогнозирует, что если вы когда-либо решите баллотироваться на пост президента, то одержите победу», — написал Никсон.

Комментируя давнее письмо Никсона, Трамп сказал, что это просто удивительно — получить такой прогноз.

Напомним, Никсон был президентом США с 20 января 1969 года по 9 августа 1974 года. Он является единственный американским президентом, подавшим в отставку. Он досрочно прервал свои полномочия, потому что ему грозил импичмент после скандала «Уотергейт». Никсон был женат на Тельме Кэтрин Райан. С Трампом Никсон был лично знаком.