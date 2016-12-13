На стену Овального кабинета Трамп повесит письмо с прогнозом Никсона
Вашингтон, 13 декабря, 2016, 11:03 — ИА Регнум. На стене в Овальном кабинете Белого дома будет висеть письмо 37-го президента США Ричарда Никсона, «предвидевшего» победу на президентских выборах представителя Республиканской партии. Об этом сообщили друзья избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, пишет газета Politico.
Речь идёт о письме, которое Никсон написал 21 декабря 1987 года. Бывший на тот момент президент писал, что его жена, лично знакомая с Трампом, уверена в победе республиканца на президентских выборах, если он, конечно, будет баллотироваться.
Издание сообщает, что в этом же послании Никсон упоминает об участии бизнесмена Трампа в телепрограмме «Шоу Фила Донахью». Опять-таки супруга Никсона оценила выступление Трампа как великолепное (речь шла о компенсации со стороны стран, которым Пентагон оказывает поддержку).
«Как вы можете себе представить, она эксперт в политике, и она прогнозирует, что если вы когда-либо решите баллотироваться на пост президента, то одержите победу», — написал Никсон.
Комментируя давнее письмо Никсона, Трамп сказал, что это просто удивительно — получить такой прогноз.
Напомним, Никсон был президентом США с 20 января 1969 года по 9 августа 1974 года. Он является единственный американским президентом, подавшим в отставку. Он досрочно прервал свои полномочия, потому что ему грозил импичмент после скандала «Уотергейт». Никсон был женат на Тельме Кэтрин Райан. С Трампом Никсон был лично знаком.