Токио, 13 декабря, 2016, 11:00 — ИА Регнум. В 10 префектурах Японии за одну неделю зафиксировано более 54 тыс. случаев желудочного гриппа, вызванного нововирусом и другими инфекционными возбудителями, что в два раза превысило показатель за аналогичный период прошлого года, сообщает 13 декабря The Asahi Shimbun.

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С 28 ноября по 4 декабря в Японии было зафиксировано 54 тыс. 876 случаев желудочного гриппа, согласно данным центра наблюдения за инфекционными заболеваниями.

«Инфекции распространяются в основном среди детей младшего возраста, у которых еще не сформировался иммунитет. Также мы обеспокоены распространение заболевания среди взрослых», — сказал руководитель центра наблюдения за инфекционными заболеваниями Хироказу Кимура.

Специалисты из области здравоохранения призывают людей тщательно мыть руки, особенно перед приемом или во время приготовления пищи, так как мытье рук остается одним из наиболее эффективных средств для предотвращения распространения болезнетворных микроорганизмов.

Напомним, в большинстве случаев симптомы желудочного гриппа возникают через 1—2 суток. Характерными симптомами являются тошнота, рвота, диарея, боли в области живота, в ряде случаев присутствует потеря вкусовой чувствительности.