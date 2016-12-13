Новосибирск, 13 декабря, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Прокуратура Новосибирской области проверит обоснованность резкого повышения тарифов ЖКХ в регионе, об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет за ЖКУ

В ходе проверки будет дана оценка обоснованности тарифов, которые планируется установить с 1 июля 2017 года. Результаты будут представлены уже после новогодних праздников.

Подробности, в том числе информацию о том, что послужило поводом для проверки, в прокуратуре пообещали предоставить позже.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на декабрьской сессии депутаты города Новосибирска приняли решение о допустимости повышения тарифов на ЖКХ на 15%. Уточняется, что основной аргумент такого резкого повышения тарифа — износ сетей на 70%.Такое решение вызвало волну возмущений среди жителей муниципалитета. Запланированы акции протеста, пишутся письма властям, готовятся заявления в Генеральную прокуратуру.

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Новосибирцы требуют либо отменить принятое решение о резком повышении тарифов на 15%, либо объяснить, предпринимались ли попытки получить необходимые средства для ремонта сетей из других источников, и почему они оказались нежизнеспособными.