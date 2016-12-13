Токио, 13 декабря, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Москва не имеет территориальных проблем с Японией, в отличие от Токио. Об этом в интервью японской телекомпании Nippon TV заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«У нас нет территориальных проблем с Японией, это Япония считает, что у нее есть территориальные проблемы», — сказал Путин.

Вместе с тем он подчеркнул, что «мы готовы это обсуждать».

Напомним, 27 октября в ходе итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи президент РФ Владимир Путин заявил, что в ситуации с Курилами и Японией вредно определять сроки.

«Это тот случай, когда вредно определять сроки. Мы с КНР вели переговоры по границам в течение 40 лет. Мы подписали соглашение потому, что мы достигли беспрецедентного уровня сотрудничества. У нас очень большая степень доверия. Увы, наши отношения с Японией такого качества не достигли. Но это не значит, что мы не можем этого сделать», — сказал Путин.

По его словам, и РФ, и Япония «заинтересованы в урегулировании всех вопросов»: «Мы этого хотим, мы к этому стремимся. Когда это будет сделано и будет ли это сделано вообще — мы не знаем. Я очень рассчитываю, что наши МИДы и эксперты внесут в это вклад, и мы сможем на это опереться».