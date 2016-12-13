Тегеран, 13 декабря, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Энергетическое сотрудничество России и Ирана как одних из влиятельнейших игроков на нефтяном рынке набирает обороты. В понедельник, 12 декабря, стороны подписали меморандум о совместной работе в области нефти и энергетики. Документ состоит из 23 пунктов, среди которых положения о разведке, добыче, разработке месторождений, своповых операциях. Об этом сообщило агентство Shana.

Tilestwra.com Добыча нефти в Иране

В меморандуме есть пункты о сотрудничестве по доставке газа, проведению исследовательских работ. Иран и Россия также будут вместе работать в области технологий при производстве оборудования, необходимого для нефтяной промышленности. Подписали меморандум состоялось в Тегеране по итогам заседания рабочей энергетической группы обеих стран в присутствии заместителя министра энергетики России Кирилла Молодцова и замминистра нефти Ирана Амира Хосейна Замани-Ния.

Сегодня, 13 декабря, также компания «Газпром нефть» подписала соглашение с Иранской национальной нефтяной компанией (NIOC) об участии в освоении двух месторождений в Иране. Речь идет о двух месторождениях — Чангуле и Чешмехуш.

Сегодня проходит заседание комиссии РФ и ИРИ по торгово-экономическому сотрудничеству при российском министре энергетики Александре Новаке и иранском министре связи Махмуде Ваэзи. Как ожидается, основная повестка заседания межправительственной комиссии будет посвящена вопросам расширения взаимодействия двух стран в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства, ветеринарного надзора, межбанковского сотрудничества, транспорта, образования, лесного хозяйства, а также в космической сфере. Сегодня в иранской столице еще состоится бизнес-форум «Россия-Иран», в котором планирует принять участие Новак.

Shana приводит слова замминистра нефти Ирана Амира Хосейна Замани-Ния. Он заявил, что между российско-иранскими экономическими и политическими отношениями существует определенный разрыв. Замминистра выразил надежду на то, что этот разрыв удастся сократить, а потенциал энергетического сотрудничества между странами достаточно велик. А министр нефти Ирана Бижан Зангане по итогам подписания меморандума заявил, что российские специалисты внесут огромный вклад в изучение нефтяных месторождений. Зангане также добавил, что конструктивная позиция России на нефтяном рынке вызывает восхищение.

В ноябре ИА REGNUM писало, что такие российские нефтяные компании как «Газпром», «Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл», «Зарубежнефть» и «Татнефть» могут подписать с Ираном соглашение о сотрудничестве уже в декабре этого года. Сильный интерес исходил от обеих сторон. По словам Молодцова, российские гиганты особо заинтересованы в наземной и морской разведке углеводородов, а также в разработке и производстве других иранских энергетических проектов.

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После отмены санкций ИРИ взяла курс на восстановление своего нефтегазового сектора. За время действия ограничительных мер добыча и экспорт иранского черного золота сократился почти в два раза. Тегеран потерял часть свой доли на рынке. В январе Запад снял часть санкций с ИРИ. Однако лишь своими силами Ирану не реализовать планы в сфере энергетики, поэтому в начале августа правительство страны утвердило новый проект правил заключения контрактов по нефти и газа.

Эти контракты более выгодны для иностранных инвесторов по сравнению с предыдущими, они призваны повысить привлекательность иранских месторождений и нефтехимического сектора. Первый тендер на разработку иранских месторождений по новой модели нефтяных контрактов планировать провести уже в октябре этого года. Однако, как писало ИА REGNUM, торги перенесли на февраль 2017 года.