Москва, 13 декабря, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Правительство РФ настаивает на доработке законопроекта о праве страховщика на выбор способа возмещения вреда, причиненного транспортному средству. Речь идет об инициативе депутата Госдумы от «Справедливой России» Михаила Емельянова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Страховой полис ОСАГО

Парламентарий предложил установить, что возмещение вреда, причиненного транспортному средству, производится по выбору страховщика. «Тем самым ухудшается положение потерпевшего при дорожно-транспортном происшествии, который в соответствии с действующей редакцией федерального закона об ОСАГО имеет право выбора способа возмещения вреда, причиненного транспортному средству», — отмечают в правительстве.

Установление в законопроекте в качестве преимущественного способа возмещения вреда, причиненного транспортному средству потерпевшего, организации и оплаты страховщиком его восстановительного ремонта не должно носить лишь ограничивающий характер для потерпевших, считают в правительстве. Следует предусмотреть преимущества для потерпевших выбора такого способа возмещения вреда, в частности исключение учета износа деталей, узлов, агрегатов, подлежащих замене при восстановительном ремонте, а также положения, направленные на защиту прав и законных интересов потерпевших.

Предусмотренные законопроектом требования к станциям технического обслуживания в части их территориального расположения не позволят обеспечить удобство возмещения причиненного вреда в натуре для потерпевших, указали в правительстве. Установление требования к расстоянию до станции технического обслуживания от места жительства потерпевшего может создать для потерпевших дополнительные сложности, связанные с транспортировкой транспортного средства на станцию технического обслуживания в случае, если дорожно-транспортное происшествие произошло далеко от места жительства потерпевшего.

В своем официальном отзыве правительство считает необходимым доработать законопроект с учетом высказанных замечаний до рассмотрения Госдумой во втором чтении.