Ярославль, 13 декабря, 2016, 10:23 — ИА Регнум. За пост ректора Ярославского государственного педагогического университета будут бороться 4 кандидата. 12 декабря ученый совет утвердил список кандидатов для предстоящих выборов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом вузе.

ЯГПУ

Всего для участия в выборах заявились 6 кандидатов. У двоих из них избирательная комиссия нашла нарушения в документах. К выборам не допущены декан филологического факультета Светлана Родонова и начальник отдела научных исследований Александр Еремин. Комиссия посчитала несоответствующими заявленным условиям представленные кандидатами документы о повышении квалификации.

Ученый совет допустил до дальнейшей стадии выборов и.о. ректора Михаила Груздева, декана исторического факультета Андрея Соколова, проректора по учебной работе (заочное отделение) Александра Ермакова, декана факультета социального управления Дмитрия Молокова.

Теперь кандидатам предстоит пройти аттестационную комиссию Министерства образования и науки.