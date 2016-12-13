Нью-Йорк, США, 13 декабря, 2016, 10:23 — ИА Регнум. Генсек ООН Пан Ги Мун поручил спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану Де Мистуре обсудить сообщения о «массовых зверствах» в Алеппо со сторонами сирийского конфликта, говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Elnadanews.com Алеппо

Пан Ги Мун выразил обеспокоенность в связи с тем, что поступают непроверенные сообщения о том, что якобы в отношении мирных жителей Алеппо, в том числе женщин и детей, происходят акты насилия.

В организации также напомнили о том, что стороны конфликта обязаны защищать мирных жителей и соблюдать нормы международного права и права человека. О каких именно случаях «зверств» идет речь, не уточняется.

Отдельно в сообщении подчеркивается, что ООН не имеет возможности проверить эти сообщения. Ранее СМИ сообщили о полном освобождении Алеппо от боевиков — они покинули квартал Фирдоус.

Вслед за продвижением сирийских правительственных войск были организованы гуманитарные коридоры, по которым жители освобожденных районов покидали Алеппо. Ранее террористы использовали мирных жителей города в качестве «живого щита».

Узнав об успехе правительственных войск САР, жители города вышли на улицы, приветствуя армию. Кроме того, российскими военными 12 декабря было проведено три гуманитарных акции в пунктах временного размещения в восточной части сирийского города Алеппо.